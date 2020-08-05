Как говорится в сообщении фонда, начальная цена на торгах снижена на 20% относительно предыдущих торгов, до $30,1 млн, что "в случае покупки отеля представляет собой лишь подлежащую оплате сумму, а не плату за аренду или за развитие объекта", уточняет АО.

Аукцион состоится 4 сентября 2020 года.

Как сообщалось, первый открытый аукцион на передачу в 10-летнюю аренду с правом покупки гостиницы Borjomi Likani, назначенный фондом на 6 декабря 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена тогда была установлена на уровне $37,6 млн.

Borjomi Likani была построена в 2015 году "Партнерским фондом" на паритетных началах с казахстанской компанией "КазМунайГаз сервис" за $48 млн. Весной 2018 года фонд выкупил 50%-ную долю казахстанского партнера, став единственным владельцем гостиницы.

Отель имеет 152 номера, в его собственности находится также земельный участок площадью 156,6 тыс. кв. м. Гостиница и земельный участок находятся рядом с бывшим дворцом Романовых, построенным в конце XIX века по указу российского императора. Дворец вместе с прилегающим к нему парком площадью 8 га в 2016 году был передан в управление "Партнерскому фонду" сроком на 25 лет с целью их реставрации и создания музейного комплекса.

Поблизости от дворца "Партнерский фонд" владеет также земельным участком площадью 234,4 тыс. кв. м, на котором он предлагает победителю аукциона осуществить инвестиционные проекты для дальнейшего развития гостиничного комплекса.