"В осенний сезон для туристов и альпинистов вновь будут открыты Гималаи, в том числе самая высокая гора мира Эверест. Желающие уже сейчас могут подавать заявки на его покорение в сентябре-ноябре", — пишет издание.

Пешие походы и альпинизм были запрещены в Непале с марта. Недостаток туристов на пике сезона в апреле и мае нанес огромный ущерб экономике страны, зависящей от туризма. Кризис затронул около 200 тысяч гидов и носильщиков на Эвересте.

Сейчас Непал постепенно снимает ограничения, введенные из-за пандемии: ЧП с стране было отменено 21 июля, 30 числа возобновили работу отели и рестораны. Международные рейсы возобновятся 17 августа.