Россия возобновила регулярные международные рейсы в оба конца с Великобританией 1 августа.

«Судя по обращениям к нам в социальных сетях, все больше туристов из России планируют свои поездки в другие страны с пересадкой в Лондоне», — отмечается в сообщении посольства.

Согласно памятке, если пересадка на другой рейс происходит прямым транзитом без прохождения пограничного контроля (airside transit), то самоизоляция в Великобритании не нужна.

Транзитная виза также не нужна, если турист планирует прибывать в Соединенное Королевство и покидать его на самолете; имеет на руках подтвержденные авиабилеты для вылета из Великобритании на тот же день из того же аэропорта; имеет необходимые документы для въезда в страну назначения (например, визу).

«Если перелет предусматривает прохождение пограничного контроля для пересадки на другой рейс (например, для смены аэропорта или чтобы забрать багаж), вы должны получить транзитную визу, которая позволяет оставаться на территории Соединенного Королевства до 48 часов. В этом случае самоизоляция на время пересадки обязательна. Разрешено перемещение только между аэропортом и местом, где будет проходить самоизоляция. Рекомендуется избегать использования общественного транспорта для поездки до места самоизоляции», — говорится в памятке.

Если пересадка со сменой аэропорта занимает несколько часов, то туристу разрешат проехать напрямую из аэропорта А в аэропорт B без прохождения самоизоляции, отмечается в сообщении.