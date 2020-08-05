"Скульптура Полины Бонапарт в образе Венеры-Победительницы была повреждена туристом, который сел на нее ради фото. У изваяния 1804 года отломились два пальца на ноге. Турист никому не сообщил о происшествии и покинул здание", — пишет музей.

Инцидент попал на камеры наблюдения. В сети оказалось фото: на нем крупный мужчина прилег на статую, пока женщина его фотографирует.

"Пальцы скульптуры удалось быстро обнаружить, будет вестись работа по восстановлению памятника. Виновник произошедшего, австрийский мужчина, связался с музеем и выразил сожаление. Он спросил, чем может помочь в сложившейся ситуации", — отмечает музей.

Полина Бонапарт в образе Венеры-Победительницы – скульптура Антонио Кановы, изображает полуобнаженную женщину на кушетке. Находится в Галерее Боргезе в Риме.