В авиакомпании надеются, что в будущем штат будет увеличен до 8 тыс. сотрудников.

Помимо этого, в рамках плана по реорганизации Virgin, которая в конце апреля объявила о добровольном переходе под внешнее управление, авиакомпания приостановит дальние авиаперевозки и откажется от самолетов Boeing 777 и Airbus SE A330. Рейсы по маршрутам малой протяженности будут выполнять самолеты Boeing 737.

По прогнозу главы Virgin Пола Скурраха, восстановление спроса на внутренние и международные рейсы по маршрутам малой протяженности займет по меньшей мере три года.

В июне представители компании Deloitte, назначенные внешними управляющими Virgin, сообщили, что американский фонд прямых инвестиций Bain Capital подписал соглашение о приобретении Virgin. Голосование по вопросу продажи авиакомпании должно состояться на второй встрече кредиторов, которое, по данным Australia Financial Review, запланировано на 4 сентября.