"Трафик в российских аэропортах в июле 2020 года заметно превзошел ожидания. Представители отрасли прогнозировали -65% от прошлогоднего уровня, но фактический объем перевозок составил -45%", — говорится в Telegram канале МАА.

Июльский показатель в абсолютном выражении не приводится.

В марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки через крупнейшие аэропорты РФ упали на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%, следует из данных ассоциации. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%.

В августе, согласно отраслевому консенсус-прогнозу, представленному МАА, перевозки выйдут на уровень 50% от прошлогоднего объема.

"В первый уикенд августа пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах практически достиг 70% от прошлогоднего уровня. Есть все основания полагать, что со второй декады августа, по мере роста трафика на турецкие курорты, разрыв с прошлым годом еще более сократится", — полагают в ассоциации.

Как сообщалось, 1 августа РФ возобновила международные пассажирские авиарейсы, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19. Перевозчикам разрешили летать в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания) из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Кроме того, с 15 августа РФ разрешила полеты между Москвой и Женевой. По факту пока что открылись рейсы в Лондон и Стамбул.