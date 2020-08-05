"Ограничения вводятся в Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане. Заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и навынос, а также в режиме доставки. Работа залов кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, приостановлена. Приостанавливается также проведение спортивных мероприятий за исключением трех матчей по регби, которые пройдут в Новокузнецке без зрителей", — сказал представитель оперштаба.

Также в Междуреченске будет приостановлена работа аттракционов, парикмахерских, салонов маникюра и педикюра, объектов розничной торговли кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также магазинов с площадью торговых залов менее 400 кв. метров. Кроме того, приостанавливается деятельность ТРЦ, но расположенные в них продуктовые магазины, аптеки, отделения банков и салоны связи продолжат работу.

Вместе с тем во всех пяти городах приостановлена работа хореографических кружков и секций, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений. Временно приостанавливается работа крытых спортобъектов с бассейнами, фитнес-центрами и фитнес-залами. Спортивные тренировки разрешены только на открытых площадках и стадионах. Отделы МФЦ "Мои документы" будут принимать граждан по предварительной записи.

Все временные ограничения будут действовать с 5 по 20 августа.

Также во всех городах Кузбасса приостанавливается подготовка к открытию нового театрального сезона и предварительная продажа билетов на спектакли и концерты.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 августа.

По данным оперштаба, Междуреченск и Новокузнецк чаще других городов региона становятся "лидерами" по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки.

В Междуреченске с населением около 100 тыс. человек было выявлено 650 случаев заражения коронавирусом, из них 16 — за последние сутки. В Новокузнецке, где проживает около 550 тыс. человек зарегистрировано 956 случаев заражения COVID-19, из них 16 — за последние сутки. Одной из возможных причин распространения COVID-19 назывались электрички, на которых через Междуреченск и Новокузнецк туристы едут в горы Кузнецкого Алатау.

Всего за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала недели ежедневный прирост числа пациентов с COVID-19 составляет не менее 90 человек, всего выявлено 4 тыс. 62 случая заражения.

С апреля по июль скончались 26 пациентов. Вместе с тем, по данным Росстата, от коронавируса и вызванных им осложнений в регионе в апреле и мае умерли 11 пациентов, что на четыре человека больше, чем сообщал оперштаб.

В начале июля сообщалось, что жителям Междуреченска, у которых выявили коронавирус и отказавшимся лечиться в больницах, будут вручать иски о принудительной госпитализации.