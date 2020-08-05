В текущем году отельеры рассчитывают на внутренний и деловой туризм. Рынок гостиничной недвижимости уже преодолел низкую точку падения, и с открытием международных границ сегмент ожидает более активный рост, считают эксперта.

"Возобновления зарубежного спроса и частичного восстановления докризисных показателей гостиничного рынка, в частности по загрузке, мы ожидаем с наступлением летнего сезона следующего года. Перенесенные на этот период события — Петербургский международный экономический форум и футбольный чемпионат ЕВРО — станут хорошим подспорьем для отельеров", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгении Тучковой.

В условиях кризиса отельеры прибегали к разным способам сокращения операционных расходов — от консервации нескольких этажей здания до введения новых услуг. Некоторые гостиницы были целиком закрыты на время самоизоляции.

По оценкам компании, в общей сложности в апреле-мае в Петербурге было закрыто около 3,9 тыс. номеров, или 17% от общего объема рынка качественных гостиниц города.