Ранее с предложением о расширении перечня системообразующих организаций и включении в него крупных гостиничных и конгрессно-выставочных предприятий выступил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В качестве критериев для включения в перечень были предложены выручка за календарный год (не менее 850 млн. руб.) и среднесписочная численность сотрудников (не менее 175 человек). Для гостиниц также обязательным является наличие свидетельства о присвоении определенной категории.

"Заявки для включения в список организации необходимо направлять в адрес Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с приложением документов. Организации, включенные в перечень, будут проходить постоянный мониторинг финансово-экономического состояния и в сложной экономической ситуации смогут рассчитывать на государственную поддержку", — сказали в Ростуризме.

Согласно принятым ранее в Санкт-Петербурге пакетам мер, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы туризма могут рассчитывать на льготные условия.

Санкт-Петербург занимает третье место в России по объему гостиничного предложения (после Краснодарского края и Москвы). Прямой вклад туризма в экономику Петербурга – 378,6 млрд руб. (совокупные расходы туристов в городе на проезд, проживание, питание, экскурсии, сувениры). Вклад отрасли туризма в ВРП Санкт-Петербурга в 2019 году составил 209 млрд руб. или 4,4%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ составляет более 6 млрд руб. в год.

"Мы приветствуем меры, предпринятые Санкт-Петербургом для поддержки туристского бизнеса во время кризиса. Опыт города является универсальным и может быть использован другими регионами для поддержки и перезапуска туризма", — подчеркнули в ведомстве.