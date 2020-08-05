"В августе MSC Cruises может возобновить круизные маршруты по Средиземноморью, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. К запуску готовятся два судна – флагман MSC Grandiosa и MSC Magnifica. Планируемые маршруты включают заходы в порты Греции и Мальты", — рассказали в компании.

Первоначально лайнеры будут принимать только жителей стран Шенгенской зоны. Согласно новому протоколу безопасности, у пассажиров до посадки будут проверять температуру и брать мазок на COVID-19, также они должны будут заполнить опросник.

"В зависимости от результатов проверки и в соответствии с медицинской историей или историей поездок гостя будет проведен повторный медицинский осмотр или тестирование. Пассажирам с температурой, симптомами COVID-19 или положительным результатом теста будет отказано в посадке. Гости из стран высокой категории риска должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на судно", — отметили в MSC.

На лайнерах будет обеспечено социальное дистанцирование за счет сокращения общего числа гостей на борту. Мероприятия будут адаптированы под малые группы, их посещение нужно будет бронировать заранее. Если социальная дистанция невозможна, пассажиров попросят надеть маски. Они будут ежедневно доступны в каютах и по всему кораблю.

"В главном зале будет установлены временные интервалы для завтрака, обеда и ужина. Вместо самообслуживания гости смогут выбрать блюда, а персонал разложит еду и подаст им тарелки. Доступ к меню можно будет получить, отсканировав QR-код", — сообщили в компании.

Помещения круизных судов будут регулярно дезинфицироваться, в том числе с использованием ультрафиолета. На лайнерах будет оборудование для тестирования, оценки состояния и лечения пациентов с подозрением на COVID-19, а также специальные каюты, куда можно будет изолировать пассажиров с подозрением на коронавирус.

"На берег гости будут отправляться только в рамках организованных экскурсий MSC Cruises. По возвращении им будут измерять температуру. В случае подозрений на коронавирус пассажир и его близкие контакты будут изолированы и могут быть высажены на берег", — отметили в компании.

Гостей также попросят загрузить приложение MSC for Me. Его можно использовать для бронирования услуг до и во время круиза и в качестве источника информации.

Компания MSC Cruises приостановила круизы из-за пандемии коронавируса. Последний лайнер причалил 21 апреля в Марселе.