"Я предлагаю одобрить по решению Архсовета вариант в медном исполнении и пожелать заказчику качественного исполнения и внимательной, тщательной работы с архитекторами. Проект этот довольно давний, мы наблюдаем его около двух лет. По нему было много вариантов, поскольку это знаковое место", — сказал Кузнецов по итогам заседания Архсовета города в среду.

Согласно проекту, в гостинице разместится 253 номера. Также в здании появится двухуровневый паркинг.

Заказчиком проекта выступает ООО "УК ЛэндПрофит", проектная организация — "ТПО Резерв".

"Исторически сложилось, что на всем протяжении этой линии появлялись знаковые объекты, которые определяли его векторы развития. Место идеально для появления знакового объекта нашего времени. Параметры все заданы, рассмотрено множество вариантов в сжатые сроки. Так, просилась эстетика 60-х, позднее появилось решение, которое понравилось заказчику, которым выступает гостиница "Космос"", — подчеркнул руководитель "ТПО Резерв" Владимир Плоткин.

Ранее сообщалось, что Дом Связи на Новом Арбате ждет реконструкция под гостиничный комплекс с апартаментами. Управлять гостиницей будет Cosmos Group. Работы планировалось завершить к 2023 году.

Дом связи построен в 1967 году — в нем были автоматическая телефонная станция (АТС) и почтовое отделение. До последнего времени здание сдавалось в аренду, а фасад служил рекламной поверхностью.