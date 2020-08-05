По данным пресс-службы, КПП "Ингур" на абхазско-грузинской границе будет открыт с 5 по 9 августа с 9:00 до 19:00. Все прибывающие в Абхазию граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль.

"Пересечение границы возможно при наличии абхазского паспорта, вида на жительство или справки (форма №9), выданной органами МВД Абхазии", — заявили в СГБ республики.

Власти Абхазии в связи с угрозой распространения коронавируса 14 марта приняли решение об ограничении въезда иностранных граждан с территории Грузии, а также выезда граждан Абхазия на грузинскую территорию. Гуманитарный коридор на абхазско-грузинской границе в условиях пандемии коронавируса открывается уже в четвертый раз. В условиях карантина по коронавирусу граница с Грузией открывалась абхазскими властями в период с 26 по 31 мая, с 22 по 24 июня и 13 июля. За это время в общей сложности границу пересекли 2085 человек.