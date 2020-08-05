В Краснодарском крае, по информации регионального оперативного штаба, 2 августа впервые с начала пандемии число заразившихся за сутки достигло 107 человек, в понедельник зарегистрировано 113 случаев, во вторник — 119, в среду — 117. За последние сутки наибольшее количество инфицированных выявлено в Краснодаре (45 человек) и Сочи (16 человек), через которые следует максимальный поток отдыхающих на черноморские курорты.

В отделе управления территориального управления Роспотребнадзора в Сочи агентству "Интерфакс-Юг" объяснили рост числа заразившихся увеличением количества лабораторных исследований. "Пикового роста выявления коронавирусной инфекции в Сочи нет", — отметил собеседник агентства.

По словам главного врача инфекционной больницы Сочи Дмитрия Заворы, на данный момент из 299 коек заняты 179. В основном на лечении находятся пациенты с диагнозом "пневмония".

"Поступление больных увеличивается, но это не критичные цифры. В настоящее время критичности (по числу поступающих пациентов с COVID-19 — ИФ) не наблюдается. Количество заболевших растет из-за большого количества прибывающих на курорт туристов. Так бывает каждое лето", — уточнил главврач.

Всего, по данным оперативного штаба, с начала пандемии на Кубани подтвержден 8821 случай заражения новой инфекцией, умер 121 пациент.

В Крыму, где курортный сезон для россиян официально открылся 1 июля, ежедневно фиксируют от 10 до 40 новых случаев заражения коронавирусом. Рекордный для региона показатель был зарегистрирован 4 июля — 38 инфицированных за сутки. С 1 по 5 августа цифры, которые публикует глава республики Сергей Аксенов на своей странице во вконтакте, близки к максимальным: 37, 28, 36, 18 и 24 случаев коронавируса, соответственно. При этом минимум треть зараженных в последнее время выявляют при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1347 случаев коронавирусной инфекции. 15 пациентов умерли, 964 выписаны с выздоровлением, на лечении остаются 343 человека, сообщили журналистам в среду в министерстве здравоохранения региона.

В Севастополе за все время пандемии зарегистрировали 356 пациентов с коронавирусом, при этом 295 человек выздоровели, 10 — умерли. Максимальное число заражений с начала приема туристов было выявлено за 24 июля — 20 человек. После этого фиксируются единичные случаи, следует из ежедневно предоставляемой правительством города статистики.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила в конце июля журналистам, что число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом незначительно выросло с началом курортного сезона. "В принципе, у нас показатель заболеваемости и по Крыму, и по Севастополю значительно не меняется. Есть незначительное увеличение, но мы взрывного всплеска не фиксируем", — отметила она.

В Ставропольском крае с начала августа коронавирусом заразились более 550 человек, за последние сутки — 121. Всего с начала пандемии инфицированы почти 8,8 тыс. жителей региона, свидетельствуют данные краевого управления Роспотребнадзора. От общего числа заразившихся выздоровели 68% — почти 6 тыс. жителей, умерли — 167 или 1,9%.

Значительный ежедневный прирост числа зараженных отмечен в регионе после 15 июля. Так, 18 июля количество вновь выявленных случаев было самым большим с начала пандемии — 141 за сутки. Эта тенденция сохраняется и на сегодняшний день: практически каждый день регистрируется более сотни инфицированных.

Во всех курортных регионах на юге России продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы коронавируса. Большинство ограничений снято: работают кафе, фитнес-центры, бассейны, аквапарки. В Севастополе уже отменен запрет на проведение массовых мероприятий.