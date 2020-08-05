Суд установил, что с ноября 2017 года по июнь 2018 года подсудимая Елена Чаусова, "имея долги перед контрагентами, заключала с клиентами договоры о реализации туристических путевок, получала от них оплату, однако обязательства по договорам не выполняла, туры не бронировала, денежные средства присваивала", — говорится в сообщении.

Таким образом она похитила у своих клиентов 695 тыс. рублей, после чего уехала из города и перестала выходить на связь. Спустя год женщина была найдена оперативными сотрудниками в Москве и доставлена в Белгород для производства предварительного следствия по уголовному делу.

В суде Чаусова признала вину в инкриминируемом преступлении и возместила ущерб потерпевшим частично — на сумму 300 тыс. рублей.

За совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.