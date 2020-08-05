"С 1 августа мы фиксируем ежедневное увеличение трафика во время пересечения российско-абхазской границы через таможенный пост "Адлер", — сказал Копайгородский журналистам в среду.

Чтобы не допустить образования очага заболеваемости, необходимо информировать граждан о необходимости выполнения рекомендаций Роспотребнадзора при пересечении границы, подчеркнул глава Сочи.

"Необходимо принять меры для исключения образования очередей и автомобильных заторов на подъездных путях к пропускному посту "Адлер", — сказал он.

По словам градоначальника, в связи с возобновлением экскурсионной деятельности и высокой нагрузкой на пограничный пункт важно неукоснительно соблюдать требования режима повышенной готовности. "Туристам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", — отметил Копайгородский.

Он также напомнил, что два года назад на пропускном пункте был открыт дополнительный терминал, полоса контроля, а также зоны проверки паспортов. Кроме того, выделили специальный проезд для автобусов. Такие меры позволили увеличить пропускную способность в несколько раз.

"Необходимо провести дальнейшую модернизацию пограничного поста "Адлер". Старт реконструкции помещений и прилегающей территории запланирован на 2021 год", — добавил градоначальник.

В свою очередь, главный таможенный инспектор Сочинской таможни Марина Жупанова сообщила агентству "Интерфакс-Юг", что в настоящее время ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обоих сторон, что соответствует уровню прошлого года.

"С 1 по 4 августа российско-абхазскую границу пересекли 92061 человек и 8821 единица автотранспорта, в том числе 456 автобусов, 17614 легковых автомобилей и 751 — грузовой", — сказала Жупанова.

По ее словам, в настоящее время продолжается рост транспортного и пассажирского потоков.

"Сочинские таможенники работают в усиленном режиме. Предпринимают все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. На въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни. Для увеличения пропускной способности пункта пропуска открыта резервная полоса", — отметила главный таможенный инспектор.

По данным Сочинской таможни, проектная мощность МАПП "Адлер" — 1,5 тыс. транспортных средств в сутки, а в пиковые дни нагрузка доходит до 10 тыс. в сутки. Только за прошлые сутки границу пересекли 6 тыс. транспортных средств.

"В прошлом году в период с 1 по 5 августа границу в оба направления фиксировалось 9 тыс. транспортных средств в сутки, в этом году — 6. Однако цифры растут с каждым днем", — резюмировала Жупанова.