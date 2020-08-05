Власти Мальдивского архипелага сообщили о полной готовности принимать российских туристов еще 15 июля. Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Источники заявляли также о возможности открытия рейсов в Южную Корею, ОАЭ, Венгрию и на Мальдивы, но пока эти сообщения не подтвердились.

«По данным Иммиграционной службы Мальдивских островов, за вторую половину июля с момента открытия страны для иностранных туристов ее посетило 1769 человек. Больше всего из Великобритании (258), США (189), ОАЭ (143). Из России прибыло 58 человек. По словам туроператоров, это и самостоятельные туристы и те, кто выбрал отдых через турфирмы. В августе их, по ожиданиям, должно быть еще больше, однако трудности с перевозкой могут притормозить поток», — рассказала Тюрина.

По ее словам, после появления информации об открытии Мальдив туристы начали звонить в агентства и интересоваться возможностью покупки туров.

«Есть туристы, которые отправились в Мале через Стамбул и Доху на «Катарских авиалиниях». По их информации, на Мальдивах у отдыхающих нет никаких проблем. В масках ходит только персонал. В ресторане еду брать самим нельзя, ее приносят. Людей заселяют в ограниченном количестве, чтобы соблюсти дистанцию», — рассказала она.

Стоимость тура с двумя пересадками получилась примерно на 30% больше, чем при прямом или транзитном перелете. «Туристы пока не спешат бронировать по этим ценам, ждут прямых рейсов. Кроме того, с 3 сентября, как ожидается, на Мальдивы можно будет добраться рейсом Emirates через Дубай», — добавила эксперт.

В 2019 году, по данным РСТ, на архипелаге отдохнуло 83,4 тыс. российских граждан, что стало рекордом. Россияне заняли шестое место по численности среди иностранных туристов на архипелаге.