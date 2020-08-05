Во втором квартале года (с апреля по июнь) россияне совершили 109 поездок с туристической целью. Из них больше всего – в Молдову (42), Турцию и на Кипр (по 12). Также граждане РФ путешествовали в Узбекистан (9), США (8), Казахстан (6), Германию, Армению и Израиль (по 5). По одному туристу отправилось в Испанию, на Мальту, в Сербию, Великобританию и Швецию.

Всего с целью туризма в первом полугодии россияне совершили 2,3 млн поездок, это на 71% меньше, чем в первом полугодии 2019 (7,94 млн путешествий).

Самыми популярными направлениями стали Таиланд (344,5 тыс., минус 25%), ОАЭ (250,5 тыс., минус 36,8%) и Турция (202,6 тыс., минус 90,2%), а также Германия (136,3 тыс., минус 62,7%) и Италия (132 тыс., минус 71,2%). В топ-10 вошли Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция.

Со всеми целями в первом полугодии россияне совершили 8 млн поездок за рубеж – на 62,2% меньше, чем годом ранее. В первом квартале года за границу выехало 7,58 млн граждан РФ, во втором квартале – 441,8 тысяч.

Чаще всего россияне посещали Финляндию (878,1 тыс.), Абхазию (838,3 тыс.), Украину (620,3 тыс.), а также Казахстан (587,1 тыс.) и Таиланд (506,5 тыс.). В десятку также вошли Эстония, Турция, ОАЭ, Германия и Китай.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно для предотвращения завоза коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны отправились лишь 1 августа — в Турцию, Великобританию и Танзанию.