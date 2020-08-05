"Полевой выезд охотинспекции региона запланирован в связи с открытием в Московской области со второй субботы августа летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Операция "Выстрел" будет проводиться в охотхозяйствах Подмосковья с 7 по 9 августа", — привели в ведомстве слова его главы Андрея Разина.

Помимо инспекторов подмосковного управления Госохотнадзора, в операции примут участие сотрудники полиции.

В ходе операции будут, в частности, проверять наличие разрешительных документов у охотников.

В Московской области зарегистрировано около 200 тыс. охотников. Примерно столько же охотников-москвичей, многие из них охотятся на территории Подмосковья.

В первые дни охоты в угодья Московской области выбираются до 50 тыс. охотников.