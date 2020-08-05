"До 2021 года корейская компания Hanchang Ferry Cruise планирует запустить новую паромную линию между Славянкой — Владивостоком — Сокчо (Южная Корея) и Хоккайдо (Япония — ИФ)", — сообщила пресс-служба АНО АПИ.

Уточняется, что проект рассчитан на корейских туристов, которые хотят посетить Владивосток. Также паром планируют использовать для перевозки грузов. Судно сможет взять на борт до 450 пассажиров и 200 грузовых контейнеров.

Также отмечается, что при содействии АНО АПИ организованна встреча представителей корейской компании с руководителями Владивостокского морского торгового порта, порта Славянка для обсуждения сотрудничества и условий захода судна и с туроператорами Приморского края, по итогам которых подписаны соглашения о сотрудничестве.

Судно, на котором планируют осуществлять перевозки, пришвартовано в порту Сокчо для ремонта.

Как сообщалось, ранее между Владивостоком и Японией курсировал паром Eastern Dream. Паромная линия проходила по маршруту Владивосток — Донхэ (Южная Корея) — Сакаиминато (Япония) с 2009 года еженедельно. Его отменили из-за нерентабельности и политических разногласий между азиатскими странами, последний рейс из порта Владивосток паром выполнил 26 ноября 2019 года.

Приморский край принимал три четверти въездного турпотока РФ из Республики Корея. По данным на первый квартал 2019 года, Приморья посетили 47 тыс. человек из Кореи, почти 46 тыс. из них туристы. Около половины иностранцев прибыли в Приморье через авиационный пункт пропуска.