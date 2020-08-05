"Это первая группа из 60 детей, которые с момента стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране отправились по "зеленому коридору" (с минимальным контактом с посторонними) в оздоровительные летние лагеря России", — говорится в сообщении.

В группе дети в возрасте от 7 до 17 лет из Абыйского, Анабарского, Жиганского, Среднеколымского, Оленекского, Эвено-Бытантайского районов. Ранее они проживали в центре "Сосновый бор".

Как уточнили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе министерства образования и науки Якутии, в лагере отдыхающие проведут 21 день.

"Детей сопровождают два педагога и один врач. Выезд следующей организованной группы детей из арктических районов республики планируется 12 августа", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поставил задачу "отладить до мелочей" вопросы организации летнего отдыха детей в сложившихся в стране условиях.

Кроме того, в начале июля заместитель руководителя регионального оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина сообщала, что Роспотребнадзор РФ разрешил вывоз детей из арктической зоны республики на организованный отдых за пределы региона. Всем остальным детям в этом году рекомендовано отдыхать в Якутии.