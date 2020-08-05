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Движение автотранспорта на участке федеральной трассы в Сочи восстановлено

Участок дороги закрыт из-за отсутствия электропитания в тоннельном комплексе №1, находящемся на трассе.

"Участок федеральной трассы в Сочи Адлер — курорт "Альпика — Сервис" закрыт для автомобильного движения из-за проведения аварийно-восстановительных работ на подстанции РЖД 110/10 кВ "Ахштырь", — сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье" в среду.

СОЧИ. 5 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Для всех видов автотранспорта временно закрыто движение на участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна.

Вчера в 12:55 Участок трассы А-149 Адлер — Красная Поляна закрыт из-за аварии на подстанции

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