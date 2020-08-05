"Участок федеральной трассы в Сочи Адлер — курорт "Альпика — Сервис" закрыт для автомобильного движения из-за проведения аварийно-восстановительных работ на подстанции РЖД 110/10 кВ "Ахштырь", — сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье" в среду.
Участок дороги закрыт из-за отсутствия электропитания в тоннельном комплексе №1, находящемся на трассе.
"Объезд обеспечен по автомобильной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна (вдоль западного берега реки Мзымта)", — подчеркивает пресс-служба.
Провести аварийно-восстановительные работы планируется в течение дня среды.