Пресс-служба министерства здравоохранения региона сообщает, что все родители перед заездом школьников в лагерь подписывают информированное согласие, один из пунктов которого гласит, что в течение двух недель дети не должны контактировать с приезжими из других регионов и посещать массовые мероприятия.

Однако одна семья накануне заезда детей в лагерь, устроила праздник с большим количеством гостей, отмечает ведомство.

"Спустя пять дней у мамы детей, находящихся в тот момент в лагере Город детства, подтвердился ковид. Отряд, в котором находились дети, контактные с заболевшей мамой, хоть и был изолирован, но, следуя предписанию Роспотребнадзора, все дети из данного отряда вывезены по домам", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора по Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что после обследования коронавирус был выявлен у двух детей заболевшей мамы и их друга.

"Трое детей под меднаблюдением. Всего из отряда было изолировано 20 человек, они проживали в отдельном корпусе. Контактировавший с ними персонал отстранен, в корпусе проведена необходимая дезинфекция. Противоэпидемические мероприятия усилены, сам лагерь функционирует", — сказал собеседник агентства.

Лагерь "Город детства" находится в 5 км от Оренбурга.

Это не первый случай выявления коронавирусной инфекции среди отдыхающих в детском лагере в Приволжском федеральном округе.

Как сообщалось, в середине июля очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области. Один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ был госпитализирован в инфекционный госпиталь, после чего у всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию.

По результатам обследования, инфекцию выявили у 35 детей из разных отрядов, в возрасте от 9 до 12 лет. Все они были взяты под медицинское наблюдение.

Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.