«К сожалению, фактор эпидемии не учитывался в достаточной мере во время празднования и отпусков на курортах. Мы опасаемся, что рост числа новых случаев, которые прежде были ограничены отдельными провинциями, станет заметным во всей стране», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Министр также опубликовал данные по ситуации с распространением коронавируса. Во вторник было выявлено 1083 новых случая заражений, 994 выздоровели, 18 человек умерли. Накануне, в понедельник, число выявленных случаев составило 995, 19 человек умерли. При этом с 31 июля по 3 августа в Турции отмечали мусульманский праздник Курбан-байрам.

«Рост числа новых пациентов очень серьезный. Разница между двумя днями впервые за последнее время настолько заметна. Мы должны избегать новых контактов во время отпусков, а сами отпуска не должны становиться причиной таких тяжелых последствий», — написал министр в комментарии к этим цифрам.

Больше всего новых случаев за день зафиксировано в юго-восточной части Турции, в регионе Восточная Анатолия. В популярном у россиян регионе Антальи выявили 59 заболевших.

Всего в Турции зафиксировано 234 тыс. заражений коронавирусом, 218 тыс. заболевших выздоровели, 5,76 тыс. скончались.