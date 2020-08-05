"Мы начинаем водить экскурсии. Они будут в главном музейном комплексе и Главном штабе. Входы будут специальные. Экскурсии будут, согласно новым правилам, по пять человек. Дальше будем увеличивать это число", — сказал Пиотровский.

Он подчеркнул, что в дальнейшем музей будет постепенно смягчать вынужденные меры.

Директор музея напомнил, что в настоящее время разрешено бесплатное посещение Эрмитажа детьми до 7 лет. Остальные льготные категории могут посетить музея в бесплатные четверги каждого месяца.

В настоящее время для посещения открыты, помимо Зимнего дворца и Главного штаба, реставрационно-хранительский центр "Старая деревня", Меншиковский дворец, Музей фарфорового завода. Сеансы для индивидуальных посетителей проводятся каждые полчаса.