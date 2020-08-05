"На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей", — заявил журналистам мэр Сочи в среду.

Он отметил, что обо всех выявленных нарушениях ему необходимо докладывать лично.

"Мы не имеем права на повторение подобных страшных трагедий в нашем городе-курорте. Наши дети — это всё, для чего мы живем и работаем. За их безопасность мы несём ответственность целиком и полностью", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, департамент курортов и туризма совместно с правоохранительными органами курорта должны провести проверку всех частных малых объектов размещения, баз отдыха и, так называемых, "пикниковых полян" на соответствие требованиям безопасности пребывания на их территории туристов.

"Требую от управления образования, департамента спорта, инспекции по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул", — сказал Копайгородский.

Кроме того, он отметил, что в Сочи необходимо принять дополнительные меры по предупреждению безнадзорного нахождения на улицах несовершеннолетних.

Как сообщалось, трагедия произошла вечером 4 августа на Армавирской улице в поселке Дагомыс, где одна из коммерческих организаций арендовала земельный участок и установила вольер, в котором содержалось два диких медведя. 11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, где на него напали хищники. Мальчик погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).