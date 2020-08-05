Полеты по этому направлению выполняются по понедельникам и субботам на среднемагистральном самолете ATR-72 вместимостью 70 пассажиров.

Из Тюмени борт вылетает в 15:15 по местному времени, из Перми — в 17:50. Время в пути — 1 час 50 минут.

На сайте международного аэропорта "Пермь" ("Большое Савино") сообщается, что с 29 октября 2020 года по 25 марта 2021 года рейсы по этому направлению будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. В настоящее время "ЮТэйр" является единственной авиакомпанией, которая выполняет перелеты по маршруту Тюмень-Пермь.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.