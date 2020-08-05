"На выходных выявлена инфекция в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Сейчас очаг локализован, нам необходимо ограничить число паломников. С митрополитом Тихоном мы все уже обсудили", — отметил губернатор.

Глава региона поручил главному санитарному врачу региона Александру Нестеруку дать рекомендации руководству паломнического центра. Ведерников отметил, что при сохранении текущей эпидемиологической обстановки говорить о третьем этапе снятия ограничительных мер можно уже через неделю Послабления коснутся бассейнов, театров и кинотеатров.