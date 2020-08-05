"Отрабатываются три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

Как установили следователи, скорость движения микроавтобуса под управлением 48-летнего жителя Крыма в момент столкновения составляла более 100 км/ч при допустимой 90 км/ч.

По видеокамерам выяснили, что в 14:00 мск 30 июля, за день до аварии, микроавтобус выехал из Крыма на Кубань, а в 2:22 мск 31 июля уже находился на Крымском мосту в обратном направлении. "Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем", — уточняется в сообщении.

При этом, по предварительным данным, непосредственной причиной ДТП явилось нарушение правил дорожного движения, заключили в ГСУ.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя.

Семь пострадавших в аварии, включая беременную, были госпитализированы в разные больницы. Двоим детям оказали помощь амбулаторно.

По данным МВД, микроавтобус был взят перевозчиком в аренду, перевозки осуществлялись по заказу. Предварительно установлено, что лицензия у перевозчика есть, нарушений в путевых документах не обнаружено.

При этом следователи нашли доказательства нарушения правил безопасности, поэтому организатора перевозки задержали. Суд арестовал его до конца августа.

Расследуются два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).