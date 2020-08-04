"Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице "Белавиа" в фейсбуке.

В авиакомпании обратили внимание пассажиров, что въезд в Литву в настоящее время разрешен литовским гражданам и иностранцам с видом на жительство в этой стране, а также гражданам стран ЕС. В "Белавиа" также напомнили о необходимости ознакомиться перед полетом с информацией об ограничениях на въезд/выезд в страну назначения.

Как сообщалось, с 6 апреля "Белавиа" перестала летать в Вильнюс в связи с ситуацией по коронавирусу.