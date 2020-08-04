"В настоящее время все гостиницы и места размещения туристов на несколько месяцев вперед забронированы. Сегодня мы отмечаем интерес не только туристов из центральной России, но также гостей, прибывающих в наш регион из соседних северокавказских республик. Приезжие группы размещаются даже в гостевых домах, которые прежде не пользовались спросом", — приводятся в сообщении слова Кодзаева.

По прогнозу Кодзаева, в нынешнем сезоне Северную Осетии посетит около 250 тыс. туристов, что сопоставимо с показателями 2019 года.

В свою очередь глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подчеркнул, что республика должна обеспечить туристов комфортными условиями и интересными предложениями в сфере отдыха.

"Считаю, что сегодня при закрытии внешних границ ситуацию необходимо использовать во благо развития внутреннего туризма. Наша задача — обеспечить незабываемые впечатление для гостей, повышая их осведомленность о нашем регионе, и инициировать их возвращение в следующем сезоне", — сообщил Битаров.