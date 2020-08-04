"Разработаны эскизы арт-объектов, три из них уже установлены. До конца августа планируется разместить все 10 арт-объектов по основным туристическим маршрутам. Арт-объекты разработаны с учетом национального колорита и стиля. Данные объекты будут способствовать популяризации маршрутов", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Кодзаев, в рамках реализации программы по развитию туризма в Северной Осетии разработаны восемь маршрутов, однако актуальным остается вопрос создания на маршрутах инфраструктуры и сервиса.

"Комитетом разработан типовой проект придорожного сервиса, который предоставляется бизнесмену, инициатору, желающему построить объект придорожного сервиса. В процессе создания комитет по туризму полностью сопровождает проект", — сказал он.

На основных туристических объектах республики установлены несколько десятков информационных щитов с QR-кодами, при помощи которых туристы смогут получить информацию об объекте без гида.

"Дополнительно приобретены три интерактивных терминала, которые будут установлены на автовокзале, ЖД-вокзале и в аэропорту. Терминалы позволят гостям республики получить всю необходимую информацию о местах размещения, питания, турагентствах и туроператорах, предоставляющих соответствующие услуги", — говорится в сообщении.