"Десантник" — такое имя присвоили самородку работники комбината в честь Дня Воздушно-десантных войск России, отмечавшегося 2 августа", — говорится в пресс-релизе. Вес янтаря свыше 1218 гр.

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 кг. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 — 17, в 2017 — 18. До этого в год добывалось не больше 5-6 таких камней.

Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные уникальными и особо ценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.

По историческим данным, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине 19-го века и весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только "Калининградский янтарный комбинат"

В 2019 году комбинат выполнил в полном объеме план добычи в 450 тонн янтаря.