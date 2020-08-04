"Вместе с мужем и двумя детьми 45-летняя туристка сидела под зонтиком на пляже, как вдруг почувствовала себя плохо. Ее крики о помощи услышали сотрудники пляжа, которые немедленно стали искать доктора", — пишет портал.

Среди туристов оказалась медсестра, которая и приняла роды. Ей помогали сотрудники пляжа, следуя инструкциям экстренных служб по телефону. Как пишет портал, другие туристы были шокированы происходящим и ожидали худшего.

"В течение нескольких минут ребенок родился – до приезда скорой помощи. Вместе с матерью они были отправлены в госпиталь. Ребенок находится в отделении интенсивной терапии. С матерью все в порядке, хотя она потеряла много крови", — сообщает портал.