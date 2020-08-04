"По данным следствия, 31 июля произошло возгорание жилого здания на турбазе в ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". В результате проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули из окон третьего этажа и получили травмы, с которыми были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя).

Как сообщалось, в ночь на 31 июля произошло возгорании в доме на территории одной из баз отдыха, расположенной на Айском тракте. Объятое огнем строение покинули 25 человек. МЧС сообщало, что два человека из числа постояльцев получили травмы. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров.