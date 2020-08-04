Она отметила, что в настоящее время все объекты размещения работают и загружены почти на 100%.

"Я уверена в том, что объекты размещения смогут выйти на необходимый уровень рентабельности предприятий и в целом по году цифра будет немного ниже уровня прошлого года", — подчеркнула глава департамента.

По ее словам, на рентабельность туробъекты смогут выйти за счет программ, проводимых в межсезонье, таких как "Открытый Юг" и программа кэшбека за туры по России.

Также Батяйкина отметила, что все объекты размещения курорта соблюдают требования Роспотребнадзора.

"До сих пор у нас требуется справка об эпидокружении при размещении в санаторий, до сих пор сотрудники санатория при начале работы сдают все тесты на ковид, а также проводятся все меры предосторожности с соблюдением масочного режима в общественных местах, социальной дистанции вне зависимости от того, где вы находитесь", — отметила Батяйкина.

Она считает, что благодаря соблюдения требований Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация на курорте стабилизируется и проходит поэтапное снятие ограничительных мероприятий.

"Самые важные требования и условия работы всех объектов размещения и показа на сегодняшний момент – это жесткое и неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора", — заключила Батяйкина.