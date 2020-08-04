Как сообщает компания "Водоходъ" в своем сообществе в соцсети во вторник, "была получена информация от Роспотребнадзора города Казани, что у одного из пассажиров, ранее отдыхавшего на теплоходе "Александр Суворов", выявлена коронавирусная инфекция".

"В соответствии с разработанным планом мероприятий COVID-19 на теплоходе в ближайшем порту по маршруту сотрудниками Роспотребнадзора было проведено тестирование членов экипажа. В результате тестирования было получено несколько положительных результатов, после чего данные члены экипажи были сразу изолированы", — говорится в сообщении.

Теплоход был возвращен в порт приписки — в Нижний Новгород — для дезинфекции судна и изоляции всего судового персонала. Члены экипажа с подозрением на коронавирусную инфекцию были доставлены в больницу для дальнейших исследований и постановки диагноза.

После профилактического осмотра пассажиры судна были отправлены домой на самоизоляцию.

"На теплоходе "Александр Суворов" проведена дезинфекция всех помещений, системы вентиляции и кондиционирования. После получения результатов проб и разрешения от Роспотребнадзора на дальнейшую деятельность, теплоход "Александр Суворов" вернется к выполнению рейсов по расписанию. Теплоход полностью укомплектован резервным экипажем, прошедшим тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении.

Компания также предполагает, что ориентировочная дата возобновления перевозок — 4 августа.

"Мы сожалеем о вынужденных изменениях расписания теплохода, однако, в случае нештатных ситуаций мы выполняем все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, оставляя основным приоритетом безопасность наших пассажиров. Туристы, чей круиз был прерван в результате данного обстоятельства, получат компенсацию за несостоявшуюся часть маршрута", — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании "ВодоходЪ" агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что судовое санитарное свидетельство может отзываться на короткий срок, на период проверки Роспотребнадзором.

"Решение по дальнейшему перемещению теплохода будет принято сегодня днем по итогам оперативного штаба, который пройдет в Нижнем Новгороде", — сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру сообщалось, что коронавирусная инфекция выявлена у девяти членов экипажа пассажирского теплохода "Александр Суворов", трое из них госпитализированы.

Теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ", был задержан в Нижнем Новгороде в минувшую субботу вечером.

Всего на судне работает 101 член экипажа, а в плавании должно было быть 254 пассажира.

Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах. Им вручены постановления о 14-дневной изоляции.

Согласно данным на сайте "ВодоходЪ", четырехпалубный теплоход "Александр Суворов" рассчитан на 307 мест. 3 августа он должен был отправиться в 10-дневный круиз Нижний Новгород-Волгоград-Нижний Новгород.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что отозвало судовое санитарное свидетельство теплохода на право плавания.

членам экипажа и пассажирам теплохода вручены постановления об изоляции на 14 дней.