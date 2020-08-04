"С момента ограничительных мероприятий, с 1 июня Сочи посетило 951 тыс. туристов, из них — 680 тыс. разместились в организованном секторе — здравницах и отелях", — сказала Батяйкина.

Она пояснила, что к группе неорганизованных туристов относятся иногородние граждане, которые приезжают на курорт к родственникам или имеют свою недвижимость в Сочи, а также те, которые посещают однодневные экскурсии, походы в горы.

"Если брать в целом по году, то с 1 января в Сочи отдохнуло 2,061 млн гостей как в организованном, так и в неорганизованном секторе. Эти показатели почти соответствуют уровню прошлого года", — подчеркнула глава департамента.

По ее словам, власти курорта ежедневно ведут мониторинг всех прибывающих на курорт людей.

"Загрузка в августе на все объекты размещения составит 98%. Эта цифра аналогична периоду прошлого года", — отметила Батяйкина.

Ранее она сообщила, что открытие российско-абхазской границе не повлияет на снижение количества туристов в Сочи.

Ранее сообщалось, 1 августа власти России и Абхазии одновременно распорядились открыть российско-абхазскую границу. В минувшие выходные ее пересекли 30 тыс. человек и 7 тыс. автомобилей.