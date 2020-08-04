Судно MS Roald Amundsen круизной компании Hurtigruten в настоящее время находится в порту городе Тронхейм.

Отмечается, что 41 заболевший пассажир находится в больнице в городе Тромсё. Еще у двоих пассажиров выявили коронавирус позже — уже в Тронхейме.

Еще сотни пассажиров, совершавших поездки на лайнере, находятся на карантине, ожидая результатов теста на коронавирус.

Норвежские власти опасаются, что из-за того, что круизы также выполняют роль паромов, пассажиры сходили с судна в разных местах и могли распространить инфекцию по многим частям страны.

Владелец судна накануне принял решение временно остановить все запланированные рейсы, а власти Норвегии закрыли свои порты на две недели для круизов.

Компания Hurtigruten стало одной из первых, кто восстановил свою работу во время пандемии. Первый их круиз отправился в июне из северной Германии в Норвегию.