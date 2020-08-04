"Количество туристов в Сочи сейчас достаточно большое и открытие абхазской границы для туристов не станет причиной спада турпотока на российский курорт", — сказала агентству "Интерфакс-Юг" директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина во вторник.

Она отметила, что Сочи никогда не конкурировал с Абхазией — "кто кто-то предпочитает отдых в Абхазии, кто-то в Сочи".

"У Сочи свои гости, у Абхазии – свои. Поэтому уменьшение туристов не будет значительным", — подчеркнула глава департамента.

По ее словам, в Сочи 210 тыс. организованных средств размещения, которые в настоящее время заполнены почти на 100%.

Ранее сообщалось, 1 августа власти России и Абхазии одновременно распорядились открыть российско-абхазскую границу. В минувшие выходные ее пересекли 30 тыс. человек и 7 тыс. автомобилей.