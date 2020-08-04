"В разгар лета покататься на коньках предлагают в горах Сочи. Он расположен на террасе арт-резиденции Flacon1170 на высоте более 1 тыс. метров", — сообщает пресс-служба курорта во вторник.

На катке работает прокат коньков.

"Это единственный в нашей стране каток, который находится на такой высоте. Его площадь составляет 200 кв. м., на нем установлено специальное пластиковое покрытие. Благодаря этому каток может работать и летом", — подчеркнул представитель пресс-службы.

Каток открыт ежедневно с 18:00 до 22:00.