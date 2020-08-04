По словам министра, Музейный квартал, расположенный в исторической части Тулы возле кремля, станет точкой притяжения жителей региона и туристов.

"У нас впереди большая работа по определению стратегии деятельности всех филиалов музеев, которые скоро начнут свою работу в Музейном квартале. Мы очень рассчитываем, что в нынешней ситуации, когда мы сфокусированы на развитии внутреннего туризма, все больше наших соотечественников будут выбирать путешествие в такие города, как Тула, где можно посмотреть новые современные объекты. И, конечно, эти музеи должны стать точкой притяжения для местных жителей", — подчеркнула Любимова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал министру о готовности региона к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты, основные торжества которые пройдут в сентябре.

Он отметил, что подготовка к этому значимому событию выходит на финишную прямую. Завершается реставрация объектов культурного наследия в Туле и области.

Министр культуры РФ ознакомилась с реставрацией Успенского собора Тульского кремля.

К юбилею в кремле также появятся два новых объекта — воссозданные осадные дворы XVII века и археологическое окно.

На сегодняшний день в Музейном квартале проложены все коммуникации, заканчивается заливка бетонного основания под благоустройство, идет разметка под зоны озеленения, завозится гранитная плитка, ведется изготовление малых архитектурных форм: смотровой площадки, теневого навеса, скамеек, светильников с динамической подсветкой. Основные работы завершатся к 1 сентября.

В Музейном квартале разместятся филиал Государственного исторического музея (ГИМ), а также филиалы федеральных музеев "Ясная Поляна", "Куликово поле" и "Поленово".

"Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы", — подчеркнул Дюмин.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия состоятся 26 сентября.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.