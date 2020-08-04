"Наши объекты культурного наследия — серьезный бизнес-потенциал для туризма, возможность развития малого и среднего бизнеса, который возникает "на турпотоке". Поэтому активно работаем над созданием региональной? программы реконструкции объектов культурного наследия. Для таких проектов будет предусмотрена возможность получения дешевых кредитных денег, для прочих проектов, направленных на восстановление памятников архитектуры — грантовые программы", — сказал Алиханов.

По его словам, в подобных проектах региональное правительство намерено предоставить возможность участия всем желающим — через программы краудфандинга и фандрайзинга.

Губернатор пояснил, что для собственников или тех, кто арендует объекты на долгосрочной основе, будет предусмотрена возможность открытия кредитной линии на определенных льготных условиях. Это кредитование на 15-20 лет при ставке 0%. При этом средства доводятся до получателя под выполненные работы. Затем 50% тела кредита списывается после проектирования и реализации работ по приспособлению, восстановлению или реконструкции объекта. Также будет предусмотрено, что гашение остатка тела кредита начинается за пять лет до окончания срока кредитования.

Финансирование программы начнётся с 2021 года, добавил Алиханов и обратился уже к предпринимателям региона с просьбой. "Готовьте проекты. Прошу каждого, кто вынашивает такие планы, составить список из ТОП-5 достопримечательностей, которые на ваш взгляд стоит включить в программу в первую очередь", — заключил губернатор.

Как сообщалось, в Калининградской области отдельные культурно-исторические объекты уже переданы в аренду бизнесменам для их реконструкции и восстановления, использования в целях развития туризма. Один из ярких и удачных примеров — проект на базе старинного форта №11 "Дёнхофф", где создан комплекс военно-исторического и фортификационного туризма.