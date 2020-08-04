"3 августа группа туристов из 14 человек осуществляла сплав на катамаране по реке Шавла. В результате опрокидывания плавсредсва женщина из числа туристов утонула", — говорится в сообщении.

Тело погибшей найдено самими туристами.

"Сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер". Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы. Сплав осуществлялся под руководством директора компании", — подчеркивается в пресс-релизе.

По данному факту организована проверка: следователи выясняют, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.