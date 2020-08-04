"4 августа 2015 года президент Владимир Путин открыл "Москвариум" — один из крупнейших океанографических центров мира, расположенный в сотнях километров от морского побережья. Идея подобного центра витала, что называется, в воздухе. Рассматривались разные варианты размещения, но вне конкуренции оказалась, конечно, ВДНХ", — написал Собянин на своем сайте.

Он напомнил, что сегодня в одном из крупнейших в России аквариумов — 12 тыс. обитателей, по которым можно изучать географию планеты: от Байкала до Амазонки, от Исландских фьордов до Большого Барьерного рифа, от Гренландии до Сахалина.

По словам мэра, за пять лет "Москвариум" дал более 2 тыс. водных шоу.

Фото: Sobyanin.ru

"Благодаря созданию оптимальных условий содержания у обитателей "Москвариума" регулярно происходит пополнение. За 5 лет в его стенах родилось более 2 тыс. новых жителей, среди которых беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии", — написал Собянин.

Он отметил, что в 2020 году появились детеныши у кошачьих акул, медуз и рыб-пинагоров.

"А в период пандемии, когда океанариум был закрыт для посетителей, здесь впервые родились синепятнистые рифовые скаты-хвостоколы. Малышей назвали Блинчик и Оладушек", — сообщил мэр.

Он напомнил, что после нескольких недель вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей.

"Пока в Москве не так много туристов — самое время сходить туда с детьми. Особенно, если вы там еще не бывали", — добавил Собянин.