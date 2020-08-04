"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 159 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1546 (30,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Это минимальное количество зараженных за сутки с 23 апреля, когда заболевших было 4,8 тыс. человек. В последнюю неделю количество зараженных коронавирусом колебалось в районе 5,4-5,6 тыс. человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 861423 случаев коронавирусной инфекции, 14351 умерших и 661471 выписанных (7878 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 185601.

В Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.

Еще 182 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Свердловской области, 177 — в Ханты-Мансийском АО, 161 — в Московской области, 158 — в Санкт-Петербурге, 137 — в Иркутской области, 130 — в Красноярском крае, по 129 — в Мурманской, Ростовской областях, 119 — в Краснодарском крае, по 109 новых пациентов в Нижегородской, Ульяновской областях, 107 — в Омской области, 106 — в Оренбургской области, 105 — в Челябинской области, 100 — в Хабаровском крае, В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.

Еще 22 пациента с коронавирусом скончалось за сутки в Санкт-Петербурге, 13 — в Архангельской области, 10 — в Алтайском крае, девять — в Свердловской области, по пять — в Новосибирской, Омской областях, по четыре — в Нижегородской , Иркутской, Ростовской областях, Красноярском крае, по три — в Московской, Мурманской, Самарской областях, по два — в Калмыкии, Чувашии, Томской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тульской, Оренбургской областях, Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском АО, по одному — в Коми, Адыгее, Дагестане, Марий Эл, Татарстане, Тыве, Якутии, Саратовской, Воронежской, Курской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Астраханской, Пензенской областях, Пермском крае.