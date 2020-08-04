Исследование показало, что среди сограждан, оценивающих своё материальное положение, как очень хорошее или просто хорошее, отправиться в турпоездку за рубеж в этом случае пожелают 15% респондентов, среди участников опроса, считающих уровень своего достатка средним, доля составляет 21%. По данным ФОМ, после полного возобновления международных авиаперелетов на путешествие за границу будет настроен каждый четвёртый (24%) из тех россиян, кто оценивает своё материальное положение, как предельно скромное.

В свою очередь, три четверти сограждан (77%) не собираются в зарубежную поездку, и наименьший настрой к заграничным вояжам отмечен среди россиян с очень хорошим и хорошим материальным положением (83%), среди респондентов со средним уровнем достатка таких оказалось 78%, среди россиян, оценивающих своё материальное положение, как скромное, эта доля составила 75%.

Всероссийский опрос был проведён 17-19 июля 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.