"С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% — по железной дороге, менее 1% — через государственную границу РФ", — написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте" во вторник.

По его данным, средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.

Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.