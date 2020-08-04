"На заседании Национального координационного совета по инфекционным болезням (NCT) был обновлен список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию. С учетом потребностей индустрии туризма и национальных интересов в "зеленый" список были включены Россия и Азербайджан", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ отмечали, что в туристической сфере Черногории из-за COVID-19 складывается катастрофическая ситуация. Границы с большинством стран остаются закрытыми, а из-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда, на пляжах — только местные отдыхающие.

В этом сезоне туристов в Черногории на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране целиком и полностью зависят от туристической сферы.

В Черногории в настоящий момент действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый до настоящего момента входили 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно, во второй включены балканские соседи и другие страны, они обязаны предоставить на границе отрицательный тест на COVID-19.