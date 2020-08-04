"По итогам прошлого года туризм принес стране $10,9 млрд, это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", — сказала она в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о том, сколько потеряла Россия от закрытия границ для иностранных туристов.

Она добавила, что отчасти наверстать потери российским регионам поможет введение электронной визы для туристов из 53 стран 1 января 2021 года.

"Это историческое решение для российского туризма, важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной и устремленной в будущее страны. Электронная виза сегодня – это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест", — сказала глава Ростуризма.

Владимир Путин 31 июля подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток.

По словам Догузовой, в Ростуризме рассчитывают на то, что со временем будет рассмотрен вопрос о том, чтобы иностранные туристы могли получать онлайн и многократные визы.

В 2019 году Россию посетили с целью туризма более 5 млн иностранных граждан, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Среди стран, откуда приехало больше всего туристов – Китай, Германия и Южная Корея.