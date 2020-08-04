"По моему поручению состоялись переговоры с руководством "Библио-Глобуса". Действительно, компания убирает чартеры с 20 августа. Что решили по этой ситуации. После 20 августа по согласованию с туристами и без всяких доплат компания предлагает вернуться в Хабаровск стыковочными рейсами",-написал Дегтярев на своей странице в инстаграме.

Предполагается,что стыковка будет проходить от 2 до 5 часов в аэропорту Шереметьево в Москве. Если туристы не хотят лететь с пересадкой после 20 августа, то компания обеспечивает возврат 100% денежных средств. Со всеми пассажирами сейчас идут переговоры.

Как сообщалось, несмотря на высокую загрузку рейсов и заявленные сроки реализации программы, до конца октября туроператор "Библио-Глобус" принял решение отменить с 20 августа прямые рейсы из Хабаровска в Сочи и Симферополь.

Руководство хабаровского аэропорта выразило надежду сохранить для дальневосточников возможность прямых перелетов в Сочи и Симферополь по доступной цене. Соответствующее обращение направлено и.о. губернатора .

Благодаря реализации полетной программы только по итогам июля более 7 тыс. дальневосточников смогли отправиться на курорты Черного моря.